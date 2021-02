Televisore Continental Edison 55 Pollici Economico

Posted on

Passa al 4K senza spendere una fortuna grazie a questo televisore Continental Edison per meno di 300 euro. Il grande spettacolo a basso prezzo è un’offerta che non si può rifiutare.

Guarda l’offerta TV Continental da 55 ” su Amazon, uno degli schermi 4K più convenienti sul mercato. Il 4K ora è ovunque. Dai programmi in onda sulle piattaforme di streaming ai canali televisivi, compresi i video ripresi dal nostro smartphone, questa nuova definizione di immagine, più fine e ricca di dettagli è il futuro della televisione.

Se la tua TV è un modello datato, ora puoi passare al 4K senza spendere cifre esagerate grazie a televisori economici come questi prodotti dalla Continental Edison. Lo schermo offerto dal produttore ha un pannello LED da 55 pollici, che offre un’immagine sufficientemente ampia e luminosa per bellissime serate con la famiglia davanti ai tuoi film e serie TV preferiti.

Il marchio offre anche un televisore ben progettato, a partire dal suo design. I bordi attorno allo schermo sono stati ridotti al minimo per farti immergerti più profondamente nel cuore dell’azione. Sul lato della connessione, la TV ha 3 porte HDMI per collegare il tuo TV box ma anche la tua console di gioco e il tuo lettore Blu-Ray senza dover passare continuamente da una sorgente all’altra.

Uno schermo HDR per immergerti nel cuore dello spettacolo

Oltre al 4K, Continental offre la tecnologia HDR al centro della sua televisione. Questo nuovo standard consente ai programmi compatibili di ottenere una luminosità e un contrasto molto maggiori a seconda della scena, nonché una gamma di colori molto più ampia. L’immagine non è mai stata così naturale e vivace come con questo nuovo standard.