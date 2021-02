Milano – The World Of Banksy Biglietti Mostra

Teatro Nuovo Indirizzo e Contatti Piazza San Babila Milano Tel 02 794026

Offerte Sconti Coupon Teatro Nuovo

Vedi Offerta da 12,00 € The world of Banksy: da aprile 2021 la mostra al Teatro Nuovo di Milano (sconto fino a 31%)

Vedi Offerta da 12,00 € Frida Kahlo, Il Caos Dentro: la mostra alla Fabbrica del Vapore di Milano fino al 2 maggio (sconto fino a 39%)

Vedi Offerta da 6,00 € Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo – mostra interattiva in Piazza della Scala a Milano (sconto 50%)

Vedi Offerta da 5,00 € Avventure online da casa in diverse stanze da gioco su Escapetown (sconto fino a 65%) Scoprile tutte!

Vedi Offerta da 12,99 € Dialogo nel Buio – Ingresso sensoriale al percorso guidato all’Istituto dei Ciechi di Milano (sconto fino a 25%)

The World Of Banksy al Teatro Nuovo di Milano, la mostra con più di 60 lavori dell’artista inglese in un’esposizione non autorizzata dall’artista, da sempre contrario alla mercificazione dell’arte.