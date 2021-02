Posted on

Jashen sfida Dyson con il suo prodotto top di gamma.

L’Aspirapolvere JASHEN V18 garantisce ottime prestazioni grazie alla sua potenza e versatilità infatti può essere facilmente convertito in un aspirapolvere manuale per pulire anche i posti più difficili da raggiungere. L’assemblaggio è davvero molto semplice ed efficiente.

Caratteristiche Tecniche

Display Led intelligente che mostra la modalità di alimentazione selezionata, il tempo di funzionamento rimanente, l’avviso di pulizia del filtro e il motore di aspirazione senza spazzole da 350 W.

Batteria staccabile da 2500 mAh che fornisce fino a 15-40 minuti di esperienza di pulizia ininterrotta.

Potenza di aspirazione controllata su tre impostazioni: modalità bassa, modalità automatica e modalità massima per pulire tutta la casa.

Rullo a spazzola facile da sostituire per moquette e rullo morbido per pavimenti in legno, laminato e piastrelle.

Filtro HEPA integrato a 4 stadi completamente sigillato che cattura il 99,99% della polvere normalmente espulsa durante la pulizia.