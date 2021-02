Torino – Zoom Biglietti Bioparco

Posted on

Zoom Indirizzo e Contatti Strada Piscina 36 Cumiana Tel 011 9070419

Offerte Sconti Coupon Biglietti Bioparco Zoom

Vedi Offerta da 4,90 € Ingresso al parco faunistico Oasi degli Animali per adulti e bambini (sconto fino a 34%)

Vedi Offerta da 29,90 € Fino a 6 dispositivi collegati per Escape Room online con XH Studio (sconto fino a 50%)

Vedi Offerta da 34,99 € 5 lezioni da 50 minuti in video conferenza con insegnante madrelingua, Global Interactive English (sconto 51%)

Vedi Offerta da 14,90 € Corsi online di pasticceria dolce o salata a scelta, uno o 3 moduli con la scuola Mary Cake Decorating

Il Bioparco Zoom è un avventuroso viaggio a piedi, tra Asia e Africa, immersi nella natura per scoprire gli animali nei loro habitat a tu per tu. Speciali attività durante le festività primaverili e le più importanti giornate internazionali dedicate al nostro Pianeta e agli animali, come ad esempio la Giornata Internazionale della Terra e la Giornata internazionale delle Api.