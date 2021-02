Gardaland Biglietti

Gardaland Indirizzo e Contatti Via Derna 4 Castelnuovo Del Garda Tel 045 6449777

Cose da sapere sul Parco

Gardaland è un parco a tema, situato a Castelnuovo del Garda in Veneto. Si compone di 34 attrazioni (per gli amanti del brivido, per gli amanti delle attrazioni acquatiche o anche delle giostre per i più piccoli, ce ne sarà per tutti i gusti) sei teatri e aree di spettacolo, 19 negozi, sedici bar e ristoranti e sei chioschi. Non c’è assolutamente tempo per annoiarsi. Il parco è composto da nove aree tematiche per ospitare non meno di 30.000 visitatori contemporaneamente.

La Costruzione di Gardaland risale al 1975, ma negli anni ha subito importanti trasformazioni per restare competitiva, soprattutto per soddisfare le esigenze dei più giovani e non solo. Dal 2006 Gardaland è stata acquisita da un’azienda britannica specializzata nel settore dell’intrattenimento e accoglie ogni anno oltre 3 milioni di persone di tutte le età.

Il parco si trova a Ronchi nel comune di Castelnuovo del Garda, a 20 km da Verona, 10 km da Peschiera del Garda e vicino al frequentatissimo Lago di Garda. La vicinanza al lago ha permesso a Gardaland di sfruttare queste potenzialità per creare le principali attrazioni acquatiche.

La mascotte del parco si chiama Prezzemolo ed è nato con la struttura nel 1975. È un simpaticissimo drago verde, capelli rossi e lunghe orecchie gialle, che cammina molto bene per Gardaland, a bordo dell’auto di Prezzemolo, regalare emozioni ai bambini.

Prezzo Biglietti, Ridotti e Saltafila

Se stai pensando si andare a Gardaland magari insieme alla tua famiglia o amici devi sapere che il costo del biglietto è abbastanza elevato dato il gran numero di attrazioni e spettacoli che il parco offre. Per questo è consigliato cercare biglietti a prezzi ridotti su siti come Tiqets e Groupon.

Per evitare interminabili file un’altra cosa da fare sicuramente è acquistare online Biglietti Saltafila e non alle casse di Gardaland Park. I Ticket d’ingresso sono validi 2 giorni. Se non vuoi perderti nessuna attrazione puoi soggiornare sia all’Hotel presente all’interno sia in un albergo nei dintorni che offre pacchetti dedicati alla visita del del parco in modo da poter passare 2 giorni all’insegna del divertimento sul lago di Garda.

Inoltre il parco divertimento Gardaland per Halloween e Natale organizza eventi speciali a tema. Anche per questi eventi è consigliato prenotare prima i biglietti.

Se hai figli e sei un assiduo visitatore di parchi a tema puoi anche premunirti della Viviparchi Card o Mondo Parchi Card che offrono numerosi sconti su tutti i parchi divertimento italiani. Permettono di ottenere l’ingresso gratuito dei figli fino a 13 anni di età (fino ad un massimo di due) a condizione che ciascuno sia accompagnato da un genitore/adulto pagante tariffa intera. Alcune strutture invece, riconosceranno uno sconto o altra agevolazione.

Attrazioni Gardaland Park

Il parco (Gardaland Park) è suddiviso in aree tematiche, all’interno delle quali sono presenti numerose attrazioni da visitare. I siti più belli sono quelli dei corsari e la Valle dei Re.

In un’altra zona di Gardaland c’è un interessante acquario (Gardaland Sea Life Aquarium) molto pittoresco, qui sono ospitati animali marini provenienti da tutti i mari della Terra, tra cui squali e delfini. Per visitare l’acquario bisogna pagare un biglietto separato da quello del parco, oppure acquistare un biglietto per entrambe le strutture.

Tra le attrazioni che potrai trovare a Gardaland c’è Blue Tornado aperta nel 1998. I Blue Tornado sono le montagne russe invertite di Gardaland Park. Resisti, con una velocità di 80km / h su un jet supersonico avrai la sensazione di perdere il fiato. Allo stesso modo, avrai l’impressione di volare con un’altezza di 33,3 me che si estende per 765 m. Durante 1 minuto 42, sperimenterai l’attrazione al centro di 5 spettacolari inversioni che ti faranno girare la testa.

Importante: se hai problemi di salute o rischio di infarto è vivamente sconsigliato fare questa attrazione. Allo stesso modo, è vietato alle persone che misurano meno di 1,50 m.

Raptor, attrazione inaugurata nel 2011. Raptor sono montagne russe Wing Rider (Per chi non conosce questo termine, Wing Rider si riferisce a una tipologia di montagne russe in metallo con la particolarità di avere treni dove i sedili fissi sono posti a sinistra e a destra dei binari). È un’attrazione di punta di questo parco da non perdere. In effetti, la particolarità più grande è che ti stai lanciando in una caduta verticale a 65°. A testa in giù, potrai contemplare il parco in modo diverso… Una vera scarica di adrenalina fino a 90 km / h.

Metti alla prova i tuoi nervi sulle ali delle vette vertiginose per 1 minuto e 30. Lasciati trasportare in un volo spericolato e terrificante, dove dovrai evitare pericolosi ostacoli all’ultimo minuto per 770 metri. Raptor non consente alle persone alte meno di 1.40m di viaggiare.

Oblivion: the black hole è una nuovissima giostra da brivido aperta nel 2015. Questa nuova montagna russa è un tipo personalizzato di Dive Coaster (cioè, sono macchine da immersione.)

Devi essere un po’ matto per voler salire su questo tipo di attrazione, ma se sei appassionato di brividi…. La particolarità di questa attrazione è che offre un dislivello fino ad un’altezza vertiginosa di 42 metri e un’inclinazione di 85°. Una volta lassù, il tuo cuore smetterà di battere, una straordinaria scarica di adrenalina.

Questo grande 8 volante offre una velocità fino a 100 km/h su un percorso di 566 metri. Un’attrazione veloce, ma vale la pena fare un giro. Si compone di diversi elementi tra cui 2 inversioni: Immelmann (il treno inizia un anello partendo dal basso e raddrizzandosi fino a trovarsi nella posizione superiore capovolta) e Heartline Roll (inversione delle montagne russe in cui il passeggero subisce un ribaltamento, un “barile” a 360 °), ma anche un tunnel e un Helix a 270°.

I Corsari: Per questo tipo di attrazione, sul tema dei pirati, sarai immerso in tanti effetti speciali ed in diverse scene, principalmente nella scena dei mostri marini e della grotta di cristallo. I pirati hanno una delle più belle aree di attesa del parco, quindi è assolutamente da non perdere. La qualità primaria di questa attrazione è dovuta principalmente alla sua atmosfera ammaliante.

Aree Tematiche Gardaland

QUARTIERE MEDIEVALE (ZONA MEDIEVALE): Questa zona riproduce, castelli e palazzi in stile medievale.

L’attrazione più bella che troviamo qui è Il CASTELLO DI MAGO MERLINO, in cui il visitatore assiste a una storia in cui i personaggi, in questo caso, attori, diventano abili maghi.

Interessante è anche partecipare al TORNEO MEDIEVALE adatto agli amanti delle armi storiche, in cui, in determinati momenti della giornata, cavalli e cavalieri, armi alla mano si identificano nel periodo storico, fanno la loro parata e una piccola dimostrazione.

FANTASY KINGDOM: È uno spazio interamente dedicato ai bambini, dove non ci sono attrazioni proibitive, quest’area è attrezzata con giochi e servizi a loro dedicati esclusivamente.

La più bella, e sicuramente una delle più divertenti del parco, è LA CASA MAGICA, situata sotto l’Albero di Prezzemolo e precisamente sotto terra. Il visitatore è nella cantina della mascotte, Prezzemolo, che è infestata dal fantasma di un mago. Effetti spettacolari rendono questa attrazione speciale per i bambini e non solo, le stanze che corrono, la musica, la voce spettrale del mago, i movimenti ei rumori che si percepiscono, disorientano i visitatori.

La seconda attrazione più divertente da visitare da questa zona è la fattoria DOREMIFAR, per mezzo di bei trattori, durante i quali si possono vedere le mucche cantare, il salto delle pecore e tante altre cose divertenti che si trovano solo in questo posto.

ZONA INGRESSO: è anche un’area dedicata ai bambini e si trova vicino all’ingresso. Le attrazioni da visitare sono i cavalli, LE GIOSTRE DEI CAVALLI, è uno dei cavalli da giostra a due piani adatto ai bambini più grandi che non ne hanno uno. TRANSGARDALAND EXPRESS: sali sul treno e fai il giro del parco regalando sorprese ai bambini.

ZONA LUNAPARK: Questa zona è costituita dalle classiche giostre di intrattenimento che spesso troviamo nelle feste di paese, molto adatte ai bambini più grandi.

AREA AMERICANA: Una delle attrazioni più famose di Gardaland si trova in questa zona ed è il tornado blu (BLUE TORNADO), un’attrazione per la quale l’adrenalina c’è. Il visitatore sale sui treni che sono sospesi sui binari e dove il percorso è costituito da ripide salite e discese.

ZONA SPAZIALE: Questa zona gioca sul paesaggio lunare e l’attrazione più interessante da vedere è lo SPAZIO VERTIGO, una torre alta 40 metri in cima alla quale si trova una cupola. Il visitatore è seduto sui sedili posti intorno alla struttura. L’attrazione è salire sulla cupola, poi una volta su, giù, simulando una caduta nel vuoto.

ZONA VILLAGGIO DI RIO BRAVO: Si tratta di un’area del parco in cui è stato ricostruito un tipico villaggio West, che non manca di aiutare nelle sparatorie tra cowboy e guerriglieri contro gli Indiani.

L’attrazione più bella è TUNGA, rappresenta una figura umana che mira a proteggere i visitatori dai pericoli che si possono trovare nei paesi africani. Salite a bordo di canoe e guidate lungo il fiume che ci porta alla prima inquietante conoscenza di animali, come leoni, tigri, coccodrilli, ippopotami, elefanti, serpenti, scimmie e in particolare il formidabile King Kong che tenterà di minacciare la vita del visitatore. Nella seconda modalità si entrerà in contatto con i feroci cannibali, originari della foresta, che metteranno alla prova i visitatori, i quali, nel momento in cui tutto sembra essere perduto, verranno salvati dall’eroe Tunga.

AREA DI ATLANTIDE: Quest’area riproduce il paesaggio immaginario della città di Atlantide con ricostruzioni di ricche di edifici antichi e statue.

L’attrazione più bella da visitare è la LA FUGA DA ATLANTIDE, ci si imbarca su gommoni, poi lungo il fiume attraverso un paesaggio unico, composto da rovine greche ed egizie, ma soprattutto da due tombe di 12 e 17 metri di altezza che il visitatore dovrà affrontare.

AREA EGIZIANA: L’area riproduce letteralmente l’antico Egitto in tutto il suo splendore. L’attrazione più bella da visitare è LA VALLE DEI RE, così come il tempio di Abu Simbel riprodotto fedele all’originale. L’attrazione prevede il passaggio di un seminterrato chiamato anche Dark Ride. I visitatori che vestono i panni degli archeologi alla ricerca dell’oro del faraone, salgono sui treni. Qui attraverso uno Stargate con effetti speciali verranno improvvisamente portati in un’altra dimensione, a stretto contatto con mummie, tombe, ma soprattutto trappole, muri che scompaiono e altri effetti speciali come la musica di ambiente, terremoti e altro ancora.

ZONA COLORADO: In questa zona, l’attrazione più interessante da fare quando il caldo è davvero insopportabile è la BARCA COLORADO, qui i visitatori vanno in canoa che hanno la forma di tronchi d’albero e devono attraversare il fiume, superando ostacoli come tornanti, scendendo da una cascata e da una grotta, è divertente ma soprattutto ristoratrice.

SETTORE MONTAGNE RUSSE: Stiamo ovviamente parlando delle tipiche montagne russe e l’attrazione si chiama MAGIC MOUNTAIN, un treno percorre un tratto composto da salite, impennate, curve, senza fiato, il tempo di percorrenza è di 2 minuti.

ZONA DEL VILLAGGIO INGLESE: L’ambientazione evidenzia un tipico villaggio inglese del 1700, nel quale risiede e appare in tutta la sua bellezza un galeone al centro di un bacino, che appartiene ai feroci pirati.

L’attrazione che viene proposta si chiama I CORSARI, la sua esibizione è sotto il livello del suolo e gli ospiti a bordo delle barche, devono scappare dall’ira del Capitano Jason Montagne, che sarà pronto a tutto per impedirlo. Il viaggio dura circa 9 minuti, ma ne vale la pena.

SETTORE BIRMANIA: Il paesaggio è davvero suggestivo con templi, statue, visita a rovine, che ricordano l’India antica. L’attrazione da visitare è la JUNGLE RAPIDS, qui gli spettatori salgono sulla barca e si trovano subito di fronte alle rapide. Lo scenario è davvero stupendo, ti ritrovi a dover fare i conti con il maestoso vulcano e poi con gli animali selvatici, i getti dei geyser, templi, vortici spettrali e molti altri effetti spettacolari ottenuti grazie all’abilità di chi ha creato la scenografia.

AREA SPETTACO AVVENTURA 4D: Questa è un’area per vedere film, 3D e 4D. Più volte per impostazione predefinita vengono proiettati diversi film, ma tra i più belli si ricorda L’ISOLA DI DINOSAURO.