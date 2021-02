Asciugatrice Samsung DV90T8240SE/S3

Posted on

L’asciugatrice DV90T8240SE/S3 di Samsung è dotata di AI Control, in grado di realizzare un’asciugatura ultra rapida in soli 81 Minuti, del programma Igienizzante, air wash, prevenzione pieghe, tecnologia Optimal Dry, Filtro 2 in 1, Colore Bianco unite a una Classe di efficienza energetica A+++.