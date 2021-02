Palermo – Al Carlotta Ristorante

Al Carlotta Indirizzo e Contatti Piazza Niscemi 4 Palermo Tel 091 6888872

Offerte Sconti Coupon Ristorante Al Carlotta

Vedi Offerta da 16,90 € Menu con pizza a scelta, birra e caffè per 2 o 4 persone al ristorante Al Carlotta (sconto fino a 60%). Prenota&Vai!

Vedi Offerta da 34,90 € Menu di pesce da 4 portate con calice o bottiglia di vino per 2 persone Al Carlotta (sconto fino a 64%). Prenota&Vai!

Vedi Offerta da 24,90 € Menu cous cous con birra per 2 o 4 persone da Al Carlotta (sconto fino a 55%)

Vedi Offerta da 19,90 € Menu All you can eat di pasta per 2 o 4 persone da Al Carlotta (sconto fino a 18%). Prenota&Vai!

Vedi Offerta da 9,90 € Menu d’asporto con antipasto, pizza e birra per 2 o 4 persone al Royal Pizza (sconto fino a 60%)

Ideale per celebrare ricorrenze con numerosi invitati e organizzare ritrovi tra amici e familiari, Al Carlotta propone un’atmosfera distesa e buon cibo all’italiana, servito anche in versione vegan. Serate a tema, musica dal vivo e piatti eleganti accompagnati da vino selezionato rendono questo locale una tappa irrinunciabile per quanti amano trascorrere del piacevole tempo in compagnia, all’insegna del gusto e del relax.