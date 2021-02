Amazon Video Party presto su Android e Fire TV. Conferme dall’app Prime Video

L’indizio, come ormai da tradizione, è contenuto tra i codici dell’app per Android , recentemente aggiornata alla versione 3.0.290.934.7 . Le stringhe indicano che, proprio come previsto sulla versione desktop, gli utilizzatori del servizio avranno la possibilità di generare un link di invito da condividere con chi si vuole: gli invitati potranno partecipare al party da un browser web o da smartphone.

Amazon Video Party potrà presto essere utilizzata anche sugli smartphone Android e i prodotti Fire TV . Stiamo parlando della funzionalità sbarcata a fine 2020 nel mercato italiano e che, fino a questo momento, ha consentito agli utenti in possesso di un abbonamento Amazon Prime di guardare e commentare i contenuti della nota piattaforma di streaming in compagnia di amici e familiari a distanza .

Al momento non sono trapelate immagini o ulteriori dettagli che ci permettono di apprendere il funzionamento di Watch Party su Android o Fire TV. E’ assai probabile, comunque, che come già previsto su desktop, anche su quest’ultimi sarà possibile visualizzare e commentare il medesimo contenuto con un massimo di 100 amici o familiari. Restando in tema Amazon Prime Video, vi lasciamo dunque alla lista dei nuovi titoli in arrivo durante il mese di febbraio 2021.