Latina Bene - ultime notizie delle 11:33:34 di domenica 9 aprile 2023

Nota bene, molto spesso abbreviata in N.B., è una locuzione di origine latina, che indica un breve richiamo o una nota di chiarimento posta generalmente in fondo a un testo scritto. Il modo verbale è l'imperativo, nella seconda persona singolare (la forma plurale è "notate bene", anche in latino), per invitare il lettore a prestare particolare attenzione al testo che segue.