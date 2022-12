Adesso che - ultime notizie delle 15:12:51 di lunedì 12 dicembre 2022

La vita è adesso (Il sogno è sempre) è un album di Claudio Baglioni pubblicato nel 1985, con più di 4 milioni di copie vendute è tutt’ora il disco più venduto del cantautore e anche l’album più venduto di tutti i tempi in Italia. Rimase per 27 settimane consecutive primo in classifica e 1 anno e mezzo in classifica. Questo album consacrò una volta per tutte Baglioni, che con il nuovo stile diventò l’idolo di ragazze e ragazzi di quel tempo. Tutte le riviste erano a caccia di Claudio per averlo in copertina. Il tour negli stadi che lanciò dopo questo album, Notti di note, riuscì a superare il precedente Alé-oó come numero di spettatori, oltre 1.500.000.