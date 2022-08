programmi oggi - ultime notizie delle 02:14:14 di mercoledì 24 agosto 2022

Ieri e oggi è un programma televisivo di varietà della Rai andato in onda dal 21 novembre 1967 sull'allora Secondo Canale, protraendosi per altre nove edizioni fino al 1980. A 38 anni di distanza, la trasmissione è nuovamente in onda dal 5 gennaio 2018 su Rai 3 in seconda serata con la conduzione di Carlo Conti.