Sinner scrive - ultime notizie delle 17:31:52 di martedì 3 ottobre 2023

Curiosità: Fëdor Michajlovič Dostoevskij (in russo Фёдор Михайлович Достоевский; [ˈfʲɵdər mʲɪˈxajləvʲɪtɕ dəstɐˈjɛfskʲɪj]), in passato in italiano indicato anche come Teodoro Dostojevski (Mosca, 11 novembre 1821 – San Pietroburgo, 28 gennaio 1881) è stato uno scrittore e filosofo russo.