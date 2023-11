Meteo Roma - ultime notizie delle 06:14:44 di venerdì 3 novembre 2023

MeteoHeroes è una serie animata italiana, tratta dall'app di Meteo Expert (ex Centro Epson Meteo). La serie è coprodotta da Mondo TV, Mopi Srl e Icona Meteo ed è andata in onda in anteprima su Cartoonito con i primi 4 episodi, il 22 aprile 2020. La serie è poi andata in onda regolarmente a partire dal 6 luglio 2020 su Cartoonito. Dal 14 giugno 2021 Boomerang ha trasmesso gli episodi inediti 37-38, 43-47 e 51-52. Dall'11 al 14 ottobre Cartoonito recupera gli episodi saltati per poi trasmettere in prima visione i primi 4 episodi della seconda stagione dal 18 ottobre 2021. Dall'8 marzo 2022 Boomerang trasmette gli episodi inediti della seconda stagione e su Cartoonito dal 28 marzo dello stesso anno.