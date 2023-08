Lazio riflessioni - ultime notizie delle 23:49:47 di mercoledì 9 agosto 2023

La Sicilia ( AFI : /siˈʧilja/; Sicilia in siciliano, Səcəlia in galloitalico di Sicilia, Siçillja in arbëresh, Σικελία in neogreco), ufficialmente denominata Regione Siciliana, è una regione italiana autonoma a statuto speciale di 4 789 161 abitanti, con capoluogo Palermo.