Ascolti Aprile - ultime notizie delle 11:06:16 di mercoledì 12 aprile 2023

Lo show dei record è un talent show italiano, in collaborazione con i Guinness World Records, in onda in prima serata su Canale 5 dal 7 gennaio 2006 (ad eccezione della settima edizione, andata in onda in esclusiva assoluta su TV8 dal 25 novembre al 23 dicembre 2018 con il titolo La notte dei record). È la versione italiana del programma Ultimate Guinness World Records.