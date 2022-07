Huawei Pro - ultime notizie delle 09:11:06 di lunedì 4 luglio 2022

Huawei (ufficialmente Huawei Technologies Co. Ltd.) (华为技术有限公司S, huá wéi jì shù yǒuxiàn gōng sīP) è una società cinese impegnata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti, di sistemi e di soluzioni di rete e telecomunicazioni. È stata fondata nel 1987 da Ren Zhengfei e ha il quartier generale a Shenzhen, Guangdong, in Cina.