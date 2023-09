Inter sosta - ultime notizie delle 20:31:07 di martedì 5 settembre 2023

La sosta è, in arrampicata e alpinismo, un insieme di punti di ancoraggio tra loro opportunamente collegati, utilizzati per l'assicurazione della cordata durante la sua progressione su una parete. Deve quindi essere un punto di massima sicurezza costruito su almeno due punti di ancoraggio e per una arrampicata sicura è condizione necessaria che sulla parete vi siano già (o si possano predisporre) delle buone soste. In particolare, la sosta deve garantire il massimo di sicurezza possibile: si tratta infatti del vincolo che lega la cordata alla parete. In caso di un suo cedimento, le conseguenze possono essere disastrose.