Diretta Serie - ultime notizie delle 22:26:44 di mercoledì 27 settembre 2023

Curiosità: Maria Corleone è una serie televisiva italiana trasmessa in prima serata su Canale 5 dal 13 settembre 2023. È creata da Pietro Valsecchi, diretta da Mauro Mancini, elaborata da Mizio Curcio e Paolo Marchesini, prodotta da Taodue e Clemart in collaborazione con RTI ed ha come protagonisti Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino e Alessandro Fella .