Dritto Rovescio - ultime notizie delle 05:46:14 di giovedì 14 aprile 2022

Dritto e rovescio è un programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco, in onda su Rete 4 dal 7 marzo 2019 con la conduzione di Paolo Del Debbio, il giovedì in prima serata. Il programma è giunto alla quarta edizione e va in diretta dallo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.