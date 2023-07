Giorgia Soleri - ultime notizie delle 16:53:37 di sabato 15 luglio 2023

La decima edizione del reality show Pechino Express, sottotitolata La via delle Indie, è andata in onda in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now dal 9 marzo all'11 maggio 2023 per 10 puntate. La conduzione è affidata per il nono anno consecutivo a Costantino della Gherardesca affiancato per il secondo anno consecutivo da Enzo Miccio.