Rangers UFFICIALE - ultime notizie delle 22:50:48 di martedì 12 luglio 2022

Power Rangers è un franchise originato da serie televisive d'azione per ragazzi creato da Saban Entertainment e di proprietà della Hasbro, che raccontano le avventure di giovani adolescenti che si trasformano nei supereroi che danno il nome allo spettacolo. È strettamente legato a un impero di merchandising posseduto dalla ditta giapponese di giocattoli Bandai, distribuito in Italia da Giochi Preziosi. Da queste serie ne sono derivate altre molto simili, come VR Troopers e Beetleborgs - Quando si scatena il vento dell'avventura.