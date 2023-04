Nvidia GeForce - ultime notizie delle 17:40:02 di martedì 4 aprile 2023

NVIDIA Corporation [ɛnˈvɪdiə] è un'azienda tecnologica statunitense con sede a Santa Clara (California). Sviluppa processori grafici per il mercato videoludico e professionale, oltre a moduli System-on-a-chip per il Mobile computing e per l'industria automobilistica. Ha sviluppato inoltre schede madri e componenti per prodotti multimediali per PC e console come la prima Xbox, PlayStation 3 e Nintendo Switch. Il suo prodotto principale, la serie di GPU "GeForce", è in competizione diretta con le schede della serie "Radeon" di Advanced Micro Devices (AMD).