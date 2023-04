Augusta c è - ultime notizie delle 22:15:27 di domenica 9 aprile 2023

Gaio Giulio Cesare Augusto (in latino: Gaius Iulius Caesar Augustus; nelle epigrafi: C路IVLIVS路C路F路CAESAR路IIIVIR路RPC ; Roma, 23 settembre 63 a.C. 鈥 Nola, 19 agosto 14), nato come Gaio Ottavio Turino (Gaius Octavius Thurinus) e meglio conosciuto come Ottaviano o Augusto, 猫 stato il primo imperatore romano dal 27 a.C. al 14 d.C.