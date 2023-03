LIVE Italia Panama - ultime notizie delle 05:14:18 di sabato 11 marzo 2023

Paname è una canzone della rockband italiana Litfiba. È l'unico brano, estratto dall'album in studio "Litfiba 3", ad essere stato pubblicato su singolo nel 1988. È stato diffuso sia in Italia che in Francia, ma con tracklist e titolo differenti (in Italia infatti il titolo del singolo è stato variato in X). Tale singolo venne inoltre venduto abbinato al numero di Ciao 2001 del 24 ottobre 1988. Paname è il soprannome informale di Parigi.