Beautiful ecco - ultime notizie delle 16:03:23 di martedì 6 dicembre 2022

Beautiful (The Bold and the Beautiful) è una soap opera statunitense, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, che va in onda dal 23 marzo 1987. La soap viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori al mondo ogni giorno. In Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Raidue e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5 (nello stesso anno fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4).