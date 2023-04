Auto fiamme - ultime notizie delle 09:35:24 di sabato 8 aprile 2023

Grand Theft Auto V (abbreviato in GTA 5 oppure GTA V) è un videogioco appartenente al genere delle avventure dinamiche, sviluppato da Rockstar North e pubblicato da Rockstar Games nel 2013 per Xbox 360 e PlayStation 3, nel 2014 per Xbox One e PlayStation 4, nel 2015 per Microsoft Windows e nel 2022 per Xbox Series X e Series S e PlayStation 5.