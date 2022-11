Nuoto Coppa - ultime notizie delle 02:07:52 di venerdì 4 novembre 2022

La Coppa del Mondo di nuoto (denominazione ufficiale: FINA Swimming World Cup) è una competizione annuale internazionale di nuoto in vasca corta organizzata dalla FINA e disputata per la prima volta nel 1989. Le gare si svolgono in diverse tappe sparse in varie località del mondo, generalmente suddivise in 3 cluster (raggruppamenti geografici). Dall'edizione 2013 le tappe sono distribuite fra agosto e novembre di uno stesso anno, dal 2007 al 2012 erano invece concentrate fra ottobre e novembre (sempre di uno stesso anno), mentre fino all'edizione 2005-2006 la manifestazione si svolgeva lungo tutto il periodo invernale, ossia tra il novembre di un anno e il gennaio/febbraio dell'anno seguente.