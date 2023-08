Lei chiesto - ultime notizie delle 16:44:45 di sabato 5 agosto 2023

Perché non l'hanno chiesto a Evans (titolo originale: Why Didn't They Ask Evans; negli USA uscì nel 1935 col titolo The Boomerang Clue) è un romanzo poliziesco di Agatha Christie pubblicato nel 1934. È uno dei suoi romanzi che non hanno come protagonisti uno dei classici personaggi creati dalla scrittrice - come Hercule Poirot, Miss Marple, Tommy e Tuppence, o Parker Pyne - ma investigatori dilettanti, dentro un racconto che riserva al lettore pagine vivaci piene di avventure e d'azione. Ambientato tra il Galles e lo Hampshire, i due protagonisti si impegnano a risolvere il mistero che si cela dietro le ultime parole pronunciate da un uomo morente, che danno il titolo al libro.