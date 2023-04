Concorso Comune - ultime notizie delle 08:04:24 di sabato 8 aprile 2023

In Francia, le classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) sono dei corsi di insegnamento generalmente tenuti nei licei. Sono comunemente denominati classes prépas o semplicemente prépas e sono per la maggior parte pubblici. Gli studenti possono accedervi, dopo il liceo, se ammessi in base al loro percorso e rendimento scolastico e alle raccomandazioni e commenti degli insegnanti dell'ultimo anno di liceo.