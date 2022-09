Inter Roma streaming - ultime notizie delle 02:39:32 di sabato 1 ottobre 2022

Now (precedentemente Sky Online e Now TV) è un servizio di streaming on-demand e in diretta di Sky. Lanciato per la prima volta nel Regno Unito nel 2012, il servizio è disponibile anche in Irlanda, in Italia, in Germania (dove opera come Wow) e Austria (dove opera come Sky X). La piattaforma era disponibile anche in Spagna, commercializzata come Sky, tra il 2017 e il 2020.