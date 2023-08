Mostra del - ultime notizie delle 00:22:10 di mercoledì 30 agosto 2023

La Mostra internazionale d'arte cinematografica (chiamata comunemente ma impropriamente Mostra del cinema di Venezia) è il festival cinematografico che si svolge annualmente in Italia a Venezia (solitamente tra la fine del mese di agosto e l'inizio di settembre), nello storico Palazzo del Cinema sul lungomare Marconi e in edifici limitrofi, al Lido di Venezia e nel resto della laguna. Dopo l'Oscar, è la manifestazione cinematografica più antica al mondo: la prima edizione si tenne tra il 6 e il 21 agosto 1932 (mentre l'Academy Award si svolge dal 1929, in serata unica).