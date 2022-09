Anitta lato - ultime notizie delle 13:10:13 di mercoledì 21 settembre 2022

Il Proclama di Anitta, o Iscrizione di Anitta (antico re nesita), è un testo in scrittura cuneiforme ittita. È un breve resoconto della vicenda che portò alla prima formazione di un regno ittita in Anatolia ed è considerato il più antico testo in lingua ittita (e anche il primo esempio in assoluto di una lingua indoeuropea) attualmente conosciuto (da qui la classificazione come CTH 1, vedi sotto). Il testo ci è giunto in frammenti e in tre diverse copie: una del XVI secolo a.C. creata dunque ai tempi del regno di Hattušili I (uno dei primi sovrani di Ḫattuša) e due del XIII secolo a.C. Presumibilmente erano a loro volta copie di un originale iscrizione scolpita su una stele posta all'ingresso della città del re, Kaneš, risalente al XVII secolo a.C.(CTH 1.A-B ovvero la copia più antica è la KBo III 22=BoTU 7, un'altra è la KUB XXVI 71=BoTU 30 che contiene un frammento del proclama di Anitta e parte degli annali di Ammuna, la terza è la KUB XXXVI 98(+)98a(+)98b etc.; vedi pagina sulla lingua ittita per il significato delle sigle di classificazione).