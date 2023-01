Sport oggi - ultime notizie delle 07:18:18 di domenica 15 gennaio 2023

Lo sport si riferisce a qualsiasi forma di attività fisica competitiva o di gioco che mira a utilizzare, mantenere o migliorare le capacità e le abilità fisiche fornendo divertimento ai partecipanti e, in alcuni casi, intrattenimento agli spettatori. Lo sport può, attraverso la partecipazione casuale o organizzata, migliorare la salute fisica dei partecipanti. Esistono numerosissimi sport, da quelli tra singoli concorrenti, a quelli con centinaia di partecipanti simultanei, sia in squadra che in competizione come individui. In alcuni sport come le corse, più concorrenti possono competere, contemporaneamente o consecutivamente, con un vincitore; in altri, la gara (una partita) è tra due parti, ciascuna che tenta di superare l'altra. Alcuni sport consentono un "pareggio", in cui non esiste un unico vincitore; altri forniscono metodi di spareggio per garantire un vincitore e un perdente. Un certo numero di gare può essere organizzato in un torneo che permette un campione.