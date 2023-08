Meduse scoperta - ultime notizie delle 15:22:25 di venerdì 4 agosto 2023

Chironex fleckeri (più nota come vespa di mare o medusa scatola o cubomedusa) è uno cnidario della classe delle cubomeduse. È generalmente considerata come "una delle meduse più velenose del mondo". Il contatto con i suoi tentacoli permette il rilascio delle nematocisti. La sua puntura può causare forti dolori cutanei, infiammazione e necrosi, ipotensione e ipertensione, tachicardia e aritmia. Nei casi più gravi può sopraggiungere la morte della vittima, anche se il più delle volte, la sua puntura non richiede ospedalizzazione. È diffusa nella fascia costiera dei mari del nord dell'Australia e del Sudest asiatico, dove si nutre di crostacei e piccoli pesci.