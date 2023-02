Basket Spagna Italia - ultime notizie delle 22:23:43 di domenica 26 febbraio 2023

La nazionale di pallacanestro italiana è la selezione dei migliori giocatori di nazionalità italiana. Viene gestita dalla FIP e partecipa ai tornei internazionali di pallacanestro per nazioni gestiti dalla FIBA. Ha vinto due volte l'EuroBasket nel 1983 e nel 1999 (in entrambi i casi le fasi finali in Francia, con il titolo conquistato a Nantes ed a Parigi) e per due volte è arrivata seconda al torneo olimpico nel 1980 e nel 2004 vincendo 2 medaglie d'argento. Tra le nazionali tuttora esistenti è quella che, dopo la Spagna (che ne ha vinte dodici), ha vinto più medaglie ai campionati europei, dieci.