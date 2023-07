Serie rottura - ultime notizie delle 11:34:14 di venerdì 14 luglio 2023

Smallville è una serie televisiva statunitense sviluppata dagli sceneggiatori/produttori Alfred Gough e Miles Millar, basata sul personaggio di Superman di DC Comics creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. La serie è stata prodotta da Millar Gough Ink, Tollin/Robbins Productions, DC Comics e Warner Bros. Television. Inizialmente trasmessa da the WB, la serie ha iniziato la sua messa in onda il 16 ottobre 2001. Dopo la quinta stagione, the WB e UPN si sono fuse per dar vita a The CW, la successiva emittente statunitense della serie fino alla sua decima e finale stagione, conclusasi il 13 maggio 2011.