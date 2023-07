Prodotti Rainforest - ultime notizie delle 17:26:05 di giovedì 27 luglio 2023

La Rainforest Alliance (in italiano: Alleanza per le foreste pluviali) è una organizzazione non governativa (ONG) con lo scopo di lavorare per conservare la biodiversità e garantire condizioni di vita sostenibili, trasformando le pratiche di uso del suolo, pratiche commerciali e comportamento dei consumatori. Ha sede a New York e ha uffici in tutto il mondo, fu fondata nel 1987 da Daniel Katz, il quale è ancora coinvolto nell'organizzazione, ma Tensie Whelan ne è il presidente.