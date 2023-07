VIDEO Onana - ultime notizie delle 21:27:57 di venerdì 7 luglio 2023

La finale della 68ª edizione della Champions League si è disputata il 10 giugno 2023 allo stadio olimpico Atatürk di Istanbul tra gli inglesi del Manchester City e gli italiani dell'Inter. La finale si sarebbe dovuta giocare al Wembley Stadium di Londra ma, a causa dello spostamento della finale del 2020 per via della pandemia di COVID-19, le sedi già selezionate sono slittate all'anno successivo, comportando l'assegnazione della finale del 2023 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Tuttavia, anche la finale del 2021 è stata spostata per via della pandemia di COVID-19 in Turchia e di conseguenza a Istanbul è stata assegnata la finale del 2023, mentre Monaco di Baviera ospiterà la finale del 2025.