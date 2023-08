Francesca Piri - ultime notizie delle 05:13:02 di lunedì 21 agosto 2023

La prima edizione del reality show Grande Fratello è andata in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dal 14 settembre al 21 dicembre 2000. È durata 99 giorni, ed è stata condotta da Daria Bignardi, e con la partecipazione dell'inviato Marco Liorni presente sulla passerella antistante la porta d'ingresso della casa.