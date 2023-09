Odd Ball - ultime notizie delle 06:36:48 di mercoledì 27 settembre 2023

Curiosità: Il paradigma dell'odd-ball è usato in neuroscienze per capire se un soggetto è capace di distinguere e riconoscere uno stimolo. Al soggetto vengono presentate delle sequenze di due stimoli, che differiscono per caratteristiche fisiche. Uno degli stimoli occorre frequentemente, l'altro infrequentemente (quest'ultimo è lo stimolo target), il soggetto deve riconoscere e contare gli stimoli rari. La generazione della P300 è ritenuta espressione di un avvenuto processo cognitivo di discriminazione e categorizzazione degli stimoli.