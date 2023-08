Maltempo oggi - ultime notizie delle 01:03:36 di martedì 29 agosto 2023

Il passo Giau (Jof de Giau in ladino livinallese, Śuogo de Jou in ladino ampezzano) è un valico alpino delle Dolomiti, posto a 2236 m in provincia di Belluno fra la val Boite e la val Cordevole, che mette in comunicazione i comuni di Colle Santa Lucia e Selva di Cadore con Cortina d'Ampezzo (alla sommità del passo è visibile ancor oggi il cippo confinario fra l'allora Serenissima Repubblica di Venezia e l'Impero d'Austria, oggi confine comunale fra San Vito di Cadore e Colle Santa Lucia).