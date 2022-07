Ritiro Dimaro - ultime notizie delle 21:03:04 di domenica 3 luglio 2022

Dimaro (IPA: /diˈmaro/, Dimàr in solandro) è una frazione del comune italiano di Dimaro Folgarida in provincia autonoma di Trento. È stato comune autonomo fino al 31 dicembre 2015, data in cui contava 1 298 abitanti, poi soppresso per l'istituzione del comune di Dimaro Folgarida il 1º gennaio 2016.