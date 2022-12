Antonino Spinalbese - ultime notizie delle 12:25:28 di lunedì 5 dicembre 2022

La settima edizione del reality show Grande Fratello VIP va in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dal 19 settembre 2022 al 3 aprile 2023. È condotta per il quarto anno consecutivo da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli e da Giulia Salemi in qualità di inviata social.