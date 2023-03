Bonus bicicletta - ultime notizie delle 10:32:32 di mercoledì 1 marzo 2023

La nona edizione del reality show Pechino Express, intitolata Pechino Express 2022 - La rotta dei sultani, è andata in onda in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now dal 10 marzo al 12 maggio 2022 per dieci puntate. La conduzione è affidata per l'ottavo anno consecutivo a Costantino della Gherardesca, sostituito dalla quinta all'ottava puntata da Enzo Miccio per un infortunio, e con il quale co-conduce le ultime due puntate.