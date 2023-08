Fantacalcio Prima - ultime notizie delle 05:56:10 di martedì 15 agosto 2023

Il fantacalcio è un gioco sociale del tipo fantasport basato sul calcio, consistente nell'organizzare e gestire per svago squadre virtuali formate da calciatori reali, scelti fra quelli che giocano il torneo cui il gioco si riferisce (ad esempio Serie A, UEFA Champions League, Mondiale, Europeo). In Italia è ormai un fenomeno di massa, si è stimato che in Italia i fantallenatori siano poco più di 6 milioni (più dei 4 milioni che “praticano” calcio).