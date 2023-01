Dakar 2023 - ultime notizie delle 05:22:38 di lunedì 9 gennaio 2023

Il Rally Dakar 2023 è la 45ª edizione del Rally Dakar e si svolge per la quarta volta interamente in Arabia Saudita. La competizione è iniziata il 31 dicembre 2022 al Campo mare, nei pressi di Yanbu, e terminerà il 15 gennaio a Dammam dopo 14 tappe. Il rally copre una distanza complessiva di 8548 km, di cui 4 705 di prove speciali. È valido come prima prova del Campionato mondiale di rally raid 2023.