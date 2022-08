Paola Caruso - ultime notizie delle 11:56:26 di giovedì 4 agosto 2022

L'undicesima edizione del reality show L'isola dei famosi è andata in onda in prima serata su Canale 5 dal 9 marzo al 9 maggio 2016. Si è trattata della seconda edizione trasmessa da Mediaset, con la conduzione di Alessia Marcuzzi per il secondo anno consecutivo, affiancata in studio dagli opinionisti Mara Venier e Alfonso Signorini, e con la partecipazione dell'inviato Alvin. È durata 62 giorni, ha avuto 18 naufraghi e 10 puntate e si è tenuta presso Cayos Cochinos (Honduras). Il motto di questa edizione è stato Me parece todo estupendo!