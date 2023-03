Legge 104 - ultime notizie delle 00:17:06 di domenica 26 marzo 2023

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (abbreviata legge 104/1992, meglio nota come Legge 104 e comunemente chiamata La 104) rubricata legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate è una legge della Repubblica Italiana che detta i princìpi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona disabile.