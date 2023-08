LIVE Ciclismo - ultime notizie delle 14:45:27 di domenica 6 agosto 2023

Jonas Vingegaard Rasmussen (Hillerslev, 10 dicembre 1996) è un ciclista su strada danese che corre per il team Jumbo-Visma. Soprannominato Vingo o The Fisherman, è professionista dal 2019, e ha caratteristiche di passista-scalatore. In carriera ha vinto due Tour de France, nel 2022 e 2023, oltre a tre tappe nelle rispettive edizioni.