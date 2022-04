Stasera Rai - ultime notizie delle 18:23:23 di martedì 12 aprile 2022

Stasera tutto è possibile (spesso abbreviato in STEP) è un varietà televisivo italiano tratto dal format francese di TF1 Vendredi, tout est permis, in onda su Rai 2 da martedì 8 settembre 2015 in prima serata con la conduzione di Amadeus, fino alla quarta edizione, e di Stefano De Martino a partire dalla quinta edizione.